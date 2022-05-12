Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен года. Леброн – 2-й, Роналду – 3-й, Федерер – 7-й (Forbes)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Бруклин премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Роджер Федерер рейтинги Кевин Дюрэнт Неймар Том Брэди Стефен Карри Сауль Альварес Яннис Адетокумбо Стивен Карри деньги Футбол

Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

По данным Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го футболист «ПСЖ» заработал 130 миллионов долларов, 75 из которых – его зарплата, а еще 55 – доходы от спонсорских и рекламных соглашений. 

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (футбол) – 130 миллионов долларов (зарплата – 75 млн долларов, реклама – 55 млн долларов);

2. Леброн Джеймс (баскетбол) – 121,2 млн (41,2+80);

3. Криштиану Роналду (футбол) – 115 млн (60+55);

4. Неймар (футбол) – 95 млн (70+25);

5. Стефен Карри – 92,8 млн (45,8+47);

6. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 92,1 млн (42,1+50);

7. Роджер Федерер (теннис) – 90,7 млн (0,7+90);

8. Сауль Альварес (бокс) – 90 млн (85+5);

9. Том Брэди (американский футбол) – 83,9 млн (31,9+52);

10. Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 80,9 млн (39,9+41). 

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные