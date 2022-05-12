Зарема Салихова: «На матч с «Зенитом» назначили Иванова на ВАР. Блекло-голубые хотят перестраховаться»

высказалась о назначении судей на матч с .

«Опять КДК к нам цепляется. Притом что вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Нам должны доплачивать, а не штрафовать. Благодаря «Спартаку» возродился интерес к кубковым матчам. В прошлом году уничтожали Тедеско дисквалификациями, сейчас взялись за Ваноли.

Отвяжитесь уже со своими штрафами и наказаниями от тренера и клуба! Сделайте, наконец, что-нибудь конструктивное ради футбола.

Мы слишком свободные и непокорные в их сознании. Нас сложно загнать в рамки даже технической зоны. Посмотрите, сколько жизни и кайфа в АПЛ и Серии А, на их тренерские скамейки. В России должно быть так же, а не тухлое болото.

На матч с «Зенитом» назначили Иванова на ВАР. Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», – сказала супруга владельца Леонида Федуна.

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