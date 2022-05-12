Депутат Свищев переизбран главой Федерации керлинга России. Стратегической целью он назвал олимпийскую медаль

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев переизбран на пост президента Федерации керлинга России (ФКР).

Об этом стало известно по итогам отчетно-выборной конференции, которая прошла 12 мая. Свищев, который возглавляет ФКР с 2010 года, был единственным кандидатом на пост.

«К сожалению, за 30 лет нашей совместной работы мы не смогли получить долгожданную олимпийскую медаль. И здесь много факторов: она у нас была пару дней, и потом ее забрали.

Но это не дает нам оснований расслабляться и горевать, нам нужно эти медали заполучить – как олимпийские, так и паралимпийские – и тут нам предстоит огромная работа. Мы в этом году очень плохо выступили на Олимпиаде, и, несмотря на успех наших мужчин, медали у нас нет.

Мы неплохо выглядели на чемпионатах мира, женская сборная просела у нас на чемпионате Европы, совершенно неплохо выглядим на международных турнирах, но все же любой спортсмен и тренер в любой федерации мечтает об олимпийской медали.

Нам нужно с вами будет отдельно трудиться и учитывать те ошибки, которые были, а также двигаться вперед. Мы не можем без медали – это наша стратегическая цель», – цитирует Свищева ТАСС.

Следующую зимнюю Олимпиаду в 2026 году примут Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Керлинг – единственный вид спорта, в котором Россия не имеет медалей на зимних Олимпиадах. Федерацией с 2010 года руководит Дмитрий Свищев