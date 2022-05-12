Холдинг удален на 33-й минуте после удара локтем в лицо Сону. Роб получил 2 желтые за 8 минут

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Сон Хын Мин Пол Тирни Роб Холдинг Футбол

Защитник «Арсенала» Роб Холдинг удален в матче АПЛ с «Тоттенхэмом».

26-летний футболист получил две желтые карточки от судьи Пола Тирни за 8 минут – на 26-й и 33-й минутах.

Второе предупреждение игрок «Арсенала» получил за удар сопернику локтем в лицо. Оба раза Холдинг фолил против полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.

«Арсенал» уступает «Тоттенхэму» со счетом 0:2, идет первый тайм.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: скриншот трансляции

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