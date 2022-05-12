Роналду – лучший игрок АПЛ в апреле

Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в АПЛ.
Португалец опередил Кевина де Брюйне, Габриэла Жезуса (оба – «Манчестер Сити»), Леандро Троссарда («Брайтон»), Тиаго Алькантару («Ливерпуль»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм»), Бруно Гимараэса («Ньюкасл») и Натана Коллинза («Бернли»).
В апреле нападающий «Манчестер Юнайтед» провел в чемпионате четыре матча и забил пять голов, в том числе сделал хет-трик в игре с «Норвичем» (3:2).
Его статистика – здесь.
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