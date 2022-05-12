Роналду – лучший игрок АПЛ в апреле

признан лучшим игроком месяца в .

Португалец опередил Кевина де Брюйне, (оба – ), ( ), ( ), Сон Хын Мина ( ), Бруно Гимараэса ( ) и ( ).

В апреле нападающий провел в чемпионате четыре матча и забил пять голов, в том числе сделал хет-трик в игре с «Норвичем» (3:2).

Его статистика – здесь.

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