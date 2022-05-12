Кубок Стэнли. «Тампа» примет «Торонто», «Миннесота» в гостях у «Сент-Луиса», «Бостон» сыграет с «Каролиной»

«Тампа» принимает «Торонто» в шестом матче серии Кубка Стэнли.
«Сент-Луис» встретится с «Миннесотой», «Каролина» в гостях у «Бостона», «Лос-Анджелес» сыграет с «Эдмонтоном».
1-й раунд
- Дата проведения
- 13 мая, 02.00, «TD Garden»
Счет в серии: 2-3
- Дата проведения
- 13 мая, 02.30, «Amalie Arena»
Счет в серии: 2-3
- Дата проведения
- 13 мая, 04.30, «Enterprise Center»
Счет в серии: 3-2
- Дата проведения
- 13 мая, 05.00, «Staples Center»
Счет в серии: 3-2
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