Историческое золото в лыжной эстафете, бронза Латыпова, триллеры «Барсы» и «Юве», дело Валиевой обсуждали 7 часов, медали конькобежцев, Овечкин не забивает 6 матчей и другие новости

1. Сборная России выиграла золото в лыжной мужской эстафете на Олимпиаде-2022. Это первая победа России в данном виде за 42 года.

2. Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде, победу одержал француз Кентен Фийон-Майе. Женскую гонку выиграла норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, лучшая из россиянок Ульяна Нигматуллина финишировала 11-й, Казакевич – 23-я, Резцова – 26-я, Миронова – 41-я. Норвежке Ингрид Тандревольд стало плохо во время гонки, она не смогла самостоятельно идти после финиша

3. Слушания CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой завершились спустя 7 часов. Объявление результатов состоится 14 февраля после 8 утра по московскому времени.

4. «Барселона» на 96-й минуте ушла от поражения в игре с «Эспаньолом» (2:2) – забил Люк де Йонг, а Жерара Пике удалили на 92-й. «Бетис» растерзал «Леванте» (4:2), команда Мануэля Пеллегрини забивает по 4 гола в 4 из 6 последних игр, у нее 45 мячей в Ла Лиге – лишь у «Реала» больше, а матч с «Зенитом» – уже в четверг. Остальные результаты – здесь.

5. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев взял серебро на дистанции 500 м на Олимпиаде.

6. Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла бронзовую медаль на дистанции 500 м на Олимпиаде.

7. «Ливерпуль» обыграл «Бернли» в гостях благодаря голу Фабиньо (1:0), «Тоттенхэм» проиграл третий матч в чемпионате подряд, а «Вест Хэм» спасся в добавленное время в игре с «Лестером». Курт Зума должен был выйти в старте, но из-за проблем со зрением и самочувствием его заменили во время разминки.

8. Гол Данило на 92-й принес «Ювентусу» ничью с «Аталантой» – 1:1. Таким образом, «Юве» не проигрывает в Серии А 11 матчей подряд: 7 побед, 4 ничьих. Леау, забивший с паса вратаря Меньяна, принес «Милану» три очка в игре с «Сампдорией» – 1:0. «Рома» на 94-й минуте добилась ничьей с «Сассуоло» (2:2). Все результаты дня – тут. «Милан» возглавил таблицу Серии А после 25 туров. У «Интера» на очко меньше и матч в запасе.

9. Супербоул. «Лос-Анджелес» победил «Цинциннати».

10. Сборная России по хоккею сыграет с победителем пары Дания – Латвия в 1/4 финала Олимпиады-2022.

В воскресенье сборная США обыграла Германию, Китай пропустил 5 шайб от Канады, Финляндия победила Швецию. Канада вновь сыграет с Китаем в квалификации, Чехия – со Швейцарией.

11. «Локомотив» планирует ребрендинг за 6,3 млн рублей к столетию клуба. В частности, железнодорожники изменят эмблему.

12. В НХЛ «Вашингтон» проиграл «Оттаве» (1:4), «Баффало» выиграл у «Монреаля» (5:3) на выезде, «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» (4:2), а «Даллас» уступил «Колорадо» (0:4). У Алекансдра Овечкина результативная передача, но не забивает он уже 6 матчей. Зато форвард «Баффало» Джефф Скиннер сделал покер и набрал 5 очков в матче с «Монреалем».

13. Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит в масс-старте на 50 км на Олимпиаде-2022 в Пекине.

14. НБА. «Индиана» проиграла «Миннесоте», «Бостон» нанес поражение «Атланте».

15. «Боруссия» Дортмунд разгромила «Унион» (3:0) и сократила отставание от «Баварии» в таблице Бундеслиги до 6 очков.

16. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч со «Специей» в понедельник из-за недомогания.

17. Звездный игрок АПЛ, имя которого не называется, был арестован за нападение на девушку в 2019-м. Он заплатил ей пятизначную сумму во внесудебном порядке, утверждает The Sun.

Цитаты дня.

Осипов о сборной США: «Между КХЛ и этими студентами – пропасть. Нам дали под жопу, показали, кто хоккеисты, а кто старается ими быть»

Гендиректор «Зенита» о Fan ID: «Обвинения в дополнительном контроле вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный, вы предоставляете достаточно данных»

Васнецова о карантине в Пекине: «Тренажер – не положено. Выйти на улицу, заменить еду – нельзя. Сосед из Швейцарии подкладывал мне под дверь шоколад и фрукты»

Мария Захарова: «Для россиян Олимпиада – спортивный праздник, а для Запада – бельмо на глазу, конкуренция в действии, в которой они проигрывают»

«Мне не нравится, как вы пишете». Миронова отказалась общаться с журналистами после 41-го места в гонке преследования на Олимпиаде-2022

Этери Тутберидзе: «Валиева – лидер нашей сборной, она лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание»