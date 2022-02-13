Овечкин против «Оттавы»: передача, «минус 2», 10 хитов, 4 броска и 20:15 на льду

Нападающий сделал результативную передачу в матче чемпионата против «Оттавы» (1:4).

Во втором периоде россиянин стал одним из ассистентов гола Никласа Бэкстрема.

Овечкин также завершил игру с показателем полезности «минус 2», нанес четыре броска по воротам, а также выполнил десять силовых приемов.

Капитан «Кэпиталс» провел на льду 20 минут и 15 секунд (5:42 – в большинстве).

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 60 (29+31) очков в 48 играх. Его статистику можно посмотреть здесь.