Овечкин против «Оттавы»: передача, «минус 2», 10 хитов, 4 броска и 20:15 на льду

Теги Оттава Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:4).

Во втором периоде россиянин стал одним из ассистентов гола Никласа Бэкстрема.

Овечкин также завершил игру с показателем полезности «минус 2», нанес четыре броска по воротам, а также выполнил десять силовых приемов.

Капитан «Кэпиталс» провел на льду 20 минут и 15 секунд (5:42 – в большинстве).

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 60 (29+31) очков в 48 играх. Его статистику можно посмотреть здесь.

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