Овечкин не забивает 6 матчей подряд. Голов нет с 23 января

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился голевыми действиями в матче чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:4).

Таким образом, россиянин не забивает на протяжении последних шести игр подряд.

В прошлый раз Овечкин отличился голами 23 января в игре против «Оттавы» (3:2 Б). Тогда форвард сделал дубль.

В активе капитана «Кэпиталс» 29 шайб в текущем сезоне.

Овечкин по-прежнему занимает 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги с 759 голами. Третьим идет Яромир Ягр, на счету которого 766 шайб.

Подробную статистику 36-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

Овечкин против «Оттавы»: передача, «минус 2», 10 хитов, 4 броска и 20:15 на льду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные