Овечкин не забивает 6 матчей подряд. Голов нет с 23 января

Нападающий не отметился голевыми действиями в матче чемпионата против «Оттавы» (1:4).

Таким образом, россиянин не забивает на протяжении последних шести игр подряд.

В прошлый раз Овечкин отличился голами 23 января в игре против «Оттавы» (3:2 Б). Тогда форвард сделал дубль.

В активе капитана «Кэпиталс» 29 шайб в текущем сезоне.

Овечкин по-прежнему занимает 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги с 759 голами. Третьим идет Яромир Ягр, на счету которого 766 шайб.

Подробную статистику 36-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

Овечкин против «Оттавы»: передача, «минус 2», 10 хитов, 4 броска и 20:15 на льду