Васнецова о карантине в Пекине: «Тренажер – не положено. Выйти на улицу, заменить еду – нельзя. Сосед из Швейцарии подкладывал мне под дверь шоколад и фрукты»

Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о карантине на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка не смогла выступить на Играх из-за положительного теста на коронавирус. Находясь на карантине, она несколько раз жаловалась на питание.

– Руководство писало, что ничего доставить и передать мне было невозможно. Тренажер – не положено. Выйти на улицу нельзя. Также просила китайцев заменить еду – нельзя. Окно в моей комнате практически не открывалось.

Спустя пару дней у меня стал болеть желудок. Я просила лекарства – тоже не положено. Извините, но у меня просто уже не оставалось выбора, кроме как выложить это в сеть, иначе я бы не протянула. Рада, что потом все невозможное оказалось возможным.

– Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов рассказывал о помощи со стороны швейцарцев.

– Да, хочу сказать спасибо моему соседу напротив. Его зовут Филипп, он из Швейцарии.

Он подкладывал мне под дверь шоколад и фрукты, которые ему передавали его коллеги по команде. Он очень добрый и интересный человек, – рассказала Васнецова.

«Съедаю три горсти макарон, остальное есть невозможно». Васнецова разнесла пекинскую еду, у других тоже претензии