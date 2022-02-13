Мария Захарова: «Для россиян Олимпиада – спортивный праздник, а для Запада – бельмо на глазу, конкуренция в действии, в которой они проигрывают»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Российские граждане, которые живут на территории России, в постсоветских странах, – для нас всю жизнь – это праздник, это торжество спорта, это радость за олимпийцев.

А для них (Запада) это бельмо на глазу, это конкуренция в действии, в которой они проигрывают. Это чей-то другой праздник, в котором они не главные.

Это сложно понять, но когда ты знаешь их менталитет и подход – это очевидно», – сказала Захарова в эфире ютуб-канала «Соловьев Live».

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