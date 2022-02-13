Конте проиграл 3 матча лиги подряд впервые за 12 лет. Далее «Тоттенхэм» встретится с «Ман Сити»

«Тоттенхэм» уступил (0:2) в 25-м туре .

«Шпоры» проиграли в чемпионате в третий раз подряд. Ранее они уступили «Челси» (0:2) и «Саутгемптону» (2:3).

Главный тренер лондонцев потерпел три поражения подряд в чемпионате впервые за последние 12 лет.

Далее сыграет в гостях у «Манчестер Сити» – это случится 19 февраля.