Конте проиграл 3 матча лиги подряд впервые за 12 лет. Далее «Тоттенхэм» встретится с «Ман Сити»

«Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в 25-м туре АПЛ.
«Шпоры» проиграли в чемпионате в третий раз подряд. Ранее они уступили «Челси» (0:2) и «Саутгемптону» (2:3).
Главный тренер лондонцев Антонио Конте потерпел три поражения подряд в чемпионате впервые за последние 12 лет.
Далее «Тоттенхэм» сыграет в гостях у «Манчестер Сити» – это случится 19 февраля.
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Тоттенхэм –
Льорис, Доэрти (Эмерсон, 82), Дэвис, Санчес, Ромеро, Сессеньон (Кулусевски, 28), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 71), Уинкс, Бентанкур, Кейн.
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Рубен Невеш, Кандл (Тринкау, 84), Поденсе (Хван Хи Чхан, 81), Хименес (Фабиу Силва, 86).
- Предупреждения:
- Аит-Нури (66), Лукас Моура (68), Кулусевски (71), Бентанкур (90).