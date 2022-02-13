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    НБА. «Индиана» примет «Миннесоту», «Бостон» встретится с «Атлантой»

    Теги результаты Бостон Атланта Индиана Миннесота НБА Баскетбол

    Сегодня, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.

    «Бостон» встретится с «Атлантой» Трэя Янга, «Индиана» сыграет с «Миннесотой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Атланта
    Дата проведения
    13 февраля, 22.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Индиана – Миннесота
    Дата проведения
    13 февраля, 23.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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