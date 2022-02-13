Устюгов не выступит в масс-старте на 50 км на Олимпиаде-2022 в Пекине

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Российский лыжник Сергей Устюгов завершил выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. 

Сегодня Устюгов взял золото в составе российской команды в мужской эстафете. 

В масс-старте на 50 км свободным стилем, который пройдет 19 февраля, лыжник не выступит. 

«На Олимпиаде Устюгов свое выступление завершил, но пока остаётся с нами. У нас тут каждый день берут ПЦР-тест. Поэтому Сергей пока никуда не улетает.

Почему больше не побежит в Пекине? Якимушкин прекрасно бежит на длинные дистанции, у него здесь только одна гонка. Считаю, все справедливо. У Сергея было две гонки.

Есть понимание, кто побежит мужской и женский спринт, но пока я не буду об этом говорить. Хотя, думаю, уже весь мир и так это знает», – цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике

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