У Зума возникли проблемы со зрением и самочувствием перед игрой с «Лестером». Из-за этого его заменили

«Вест Хэм» встречается с «Лестером» в матче 25-го тура чемпионата Англии (0:0, первый тайм).

В стартовом составе «молотобойцев» должен был выйти защитник Курт Зума, который в начале этой недели оказался в центре скандала, однако за 15 минут до стартового свистка его заменили.

По данным BBC, у француза возникли проблемы со зрением и самочувствием на разминке. Вместо него вышел .

8 февраля в сеть попало видео, в котором француз бьет кошку. Лондонский клуб осудил поведение игрока и оштрафовал его, однако не стал исключать из состава. В тот же день Зума отыграл 90 минут в матче 24-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:0).

Сегодня главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес вновь планировал поставить его в стартовый состав, несмотря на многочисленные призывы отстранить футболиста.

Зума серьезно влип из-за видео с кошкой – уже потерял контракт с adidas. Спонсоры угрожают и «Вест Хэму»