Олимпиада-2022. Финляндия сыграет со Швецией, США против Германии, Китай – Канада

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В Пекине продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.

Сборная Словакии сыграет с Латвией, Финляндия встретится со Швецией, США будет противостоять Германии, Китай – Канаде.

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа С

Словакия – Латвия
Дата проведения
13 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео

 

Финляндия – Швеция
Дата проведения
13 февраля, 11.40, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Финляндия – 6 (2), Швеция – 6 (2), Латвия – 0 (2), Словакия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

Группа А

США – Германия
Дата проведения
13 февраля, 16.10, «Cadillac Arena»
Онлайн матча Видео

 

Китай – Канада
Дата проведения
13 февраля, 16.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео

Положение команд: США – 6 (2), Канада – 3 (2), Германия – 3 (2), Китай – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Олимпиады

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