Олимпиада-2022. Финляндия сыграет со Швецией, США против Германии, Китай – Канада

В Пекине продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.

сыграет с Латвией, Финляндия встретится со Швецией, США будет противостоять Германии, Китай – Канаде.

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа С

Положение команд: Финляндия – 6 (2), Швеция – 6 (2), Латвия – 0 (2), Словакия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

Группа А

Положение команд: США – 6 (2), Канада – 3 (2), Германия – 3 (2), Китай – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Олимпиады