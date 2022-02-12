Олимпиада-2022. Финляндия сыграет со Швецией, США против Германии, Китай – Канада

В Пекине продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.
Сборная Словакии сыграет с Латвией, Финляндия встретится со Швецией, США будет противостоять Германии, Китай – Канаде.
Олимпийский хоккейный турнир
Групповой этап
Группа С
- Дата проведения
- 13 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
- Дата проведения
- 13 февраля, 11.40, «National Indoor Stadium»
Положение команд: Финляндия – 6 (2), Швеция – 6 (2), Латвия – 0 (2), Словакия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.
Группа А
- Дата проведения
- 13 февраля, 16.10, «Cadillac Arena»
- Дата проведения
- 13 февраля, 16.10, «National Indoor Stadium»
Положение команд: США – 6 (2), Канада – 3 (2), Германия – 3 (2), Китай – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.