Гендиректор «Зенита» о Fan ID: «Обвинения в дополнительном контроле вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный, вы предоставляете достаточно данных»

Генеральный директор высказал свое отношение к закону о введении Fan ID.

«Чтобы ситуацию четко описать, нужно посмотреть документы к закону, который уже принят. А они пока не вышли. Как будет осуществляться выдача Fan ID? Что будет давать получение паспорта болельщика?

Fan ID может оказаться документом, за которым никуда не надо будет ходить. Я не берусь давать характеристику, поскольку еще не видел документов. Гадать на кофейной гуще бесполезно.

Единственное, обвинения в попытках дополнительного контроля вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля.

Очень редки случаи, когда люди отказываются от мобильных телефонов и других гаджетов», – заявил Медведев.

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»