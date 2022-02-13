Кокорин пропустит матч со «Специей» из-за недомогания

Нападающий «Фиорентины» пропустит матч 25-го тура чемпионата Италии против «Специи».

30-летний форвард не включен в состав «фиалок» из-за недомогания.

Итальянский клуб не рассчитывает на бывшего игрока сборной России и хочет найти ему новую команду в РПЛ. Также возможен вариант расторжения контракта.

Кокорин не играет с 10 января. Тогда он вышел на замену в матче против «Торино» (0:4) на 73-й минуте.

сыграет со «Специей» в понедельник, 14 февраля. Начало игры – в 22:45 по московскому времени.