Олимпиада-2022. Лыжи. Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов выступят за Россию в эстафете

13 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в мужской лыжной эстафете. За сборную России выступят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Эстафета, 4х10 км

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Первый канал».

Старт-лист

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо)

2. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов)

3. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика)

4. Швеция (Оскар Свенссон, Вильям Поромаа, Йенс Бурман, Юхан Хагстрем)

5. Швейцария (Дарьо Колонья, Юнас Бауман, Кандид Пралонг, Роман Фюргер)

6. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки)

7. Германия (Янош Брюггер, Фридрих Мох, Флориан Нотц, Лукас Бегль)

8. США (Люк Джагер, Скотт Патерсон, Гас Шумахер, Кевин Болджер)...

14. Италия (Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани, Жандоменико Сальвадори, Давиде Грац)

Где и как смотреть Олимпиаду-2022 в Пекине? «Матч ТВ» без биатлона и лыж, Первый и «Россия 1» делят фигурку