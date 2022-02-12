Олимпиада-2022. Лыжи. Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов выступят за Россию в эстафете

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Дарио Колонья сборная США сборная Германии (лыжные гонки) Олимпиада-2022 сборная Швейцарии эстафета Пол Гульберг сборная Франции Морис Манифика Сергей Устюгов Федерико Пеллегрино Алексей Червоткин Ииво Нисканен Флориан Нотц Йоханнес Клэбо Денис Спицов Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Оскар Свенссон Александр Большунов Ришар Жув Йенс Бурман Янош Брюггер Ристоматти Хакола Жандоменико Сальвадори Клеман Парисс Юхан Хагстрем Юнас Бауман Роман Фюргер Лукас Бегль Люк Джагер Гас Шумахер Фридрих Мох Пертту Хювяринен Давиде Грац Вильям Поромаа Уго Лапалю Йони Мяки Кевин Болджер Лыжи

13 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в мужской лыжной эстафете. За сборную России выступят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Эстафета, 4х10 км

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Первый канал».

Старт-лист

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо)

2. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов)

3. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика)

4. Швеция (Оскар Свенссон, Вильям Поромаа, Йенс Бурман, Юхан Хагстрем)

5. Швейцария (Дарьо Колонья, Юнас Бауман, Кандид Пралонг, Роман Фюргер)

6. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки)

7. Германия (Янош Брюггер, Фридрих Мох, Флориан Нотц, Лукас Бегль)

8. США (Люк Джагер, Скотт Патерсон, Гас Шумахер, Кевин Болджер)...

14. Италия (Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани, Жандоменико Сальвадори, Давиде Грац)

Где и как смотреть Олимпиаду-2022 в Пекине? «Матч ТВ» без биатлона и лыж, Первый и «Россия 1» делят фигурку

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные