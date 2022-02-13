«Боруссия» разгромила «Унион» (3:0) и сократила отставание от «Баварии» до 6 очков

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В 22-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» разгромила в гостях «Унион» (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» в турнирной таблице до шести очков.

Мюнхенцы, которые накануне уступили «Бохуму» (2:4), лидируют с 52 очками после 22 игр, у дортмундской команды 46 баллов.

Унион Берлин – Боруссия Д 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
13 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Ройс, 0:2 – 25 Ройс, 0:3 – 71 Геррейру.
Унион БерлинЛюте, Триммель (Рюэрсон, 78), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Озтуналы (Мевальд, 62), Премель, Беккер (Шафер, 78), Авонийи (Беренс, 61), Михель (Уджа, 72).
Боруссия ДКобель, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Геррейру (Шульц, 90), Витцель, Дауд (Джан, 73), Беллингем, Брандт (Рейньер, 90), Ройс (Тиггес, 90), Мален (Мукоко, 81).
Предупреждения:
Баумгартль (35), Брандт (39), Мевальд (76), Кнохе (90), Шафер (90).

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