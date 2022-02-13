«Боруссия» разгромила «Унион» (3:0) и сократила отставание от «Баварии» до 6 очков

В 22-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» разгромила в гостях «Унион» (3:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Благодаря этой победе «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» в турнирной таблице до шести очков.
Мюнхенцы, которые накануне уступили «Бохуму» (2:4), лидируют с 52 очками после 22 игр, у дортмундской команды 46 баллов.
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
-
Унион Берлин –
Люте, Триммель (Рюэрсон, 78), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Озтуналы (Мевальд, 62), Премель, Беккер (Шафер, 78), Авонийи (Беренс, 61), Михель (Уджа, 72).
-
Боруссия Д –
Кобель, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Геррейру (Шульц, 90), Витцель, Дауд (Джан, 73), Беллингем, Брандт (Рейньер, 90), Ройс (Тиггес, 90), Мален (Мукоко, 81).
- Предупреждения:
- Баумгартль (35), Брандт (39), Мевальд (76), Кнохе (90), Шафер (90).