«Боруссия» разгромила «Унион» (3:0) и сократила отставание от «Баварии» до 6 очков

В 22-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская разгромила в гостях (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» в турнирной таблице до шести очков.

Мюнхенцы, которые накануне уступили «Бохуму» (2:4), лидируют с 52 очками после 22 игр, у дортмундской команды 46 баллов.

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