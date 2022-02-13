«Локо» планирует ребрендинг за 6,3 млн рублей к столетию клуба. Изменят эмблему

планирует провести ребрендинг.

Московский клуб на сайте госзакупок разместил запрос на разработку новой эмблемы, слогана, цвета (оттенки красного и зеленого), шрифтов.

«Локо» хочет, чтобы участник закупок показал пример использования разработок на мерче, в полиграфии, на стадионе и в соцсетях.

Отмечается, что на новой эмблеме должны остаться буква «Л» и поезд. Мяч и крылья желательно использовать, но не обязательно. Количество элементов на эмблеме предлагается уменьшить.

Работы клуб оценил почти в 6 327 000 рублей. Они должны завершиться к столетию «Локомотива», которое отмечается в июле 2022 года.