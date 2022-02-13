Россия впервые за 42 года выиграла мужскую лыжную эстафету на Олимпийских играх

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Сегодня сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Предыдущая победа в этой гонке была на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде – тогда за команду выступали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Российская команда завоевывала серебро в Сараево-1984, Калгари-1988, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.

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