Россия впервые за 42 года выиграла мужскую лыжную эстафету на Олимпийских играх

Сегодня сборная России в составе , , и выиграла золото в лыжной эстафете на в Пекине.

Предыдущая победа в этой гонке была на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде – тогда за команду выступали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Российская команда завоевывала серебро в Сараево-1984, Калгари-1988, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.

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