Россия впервые за 42 года выиграла мужскую лыжную эстафету на Олимпийских играх

Сегодня сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Предыдущая победа в этой гонке была на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде – тогда за команду выступали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.
Российская команда завоевывала серебро в Сараево-1984, Калгари-1988, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.
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