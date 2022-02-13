«Ливерпуль» обыграл «Бернли» в гостях – 1:0. Забил Фабиньо

В 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл на выезде «Бернли» (1:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол на 40-й минуте забил хавбек Фабиньо.
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.00, «Терф Мур»
- Гол:
- 0:1 – 40 Фабиньо.
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Бернли –
Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Макнил, 62), Вегорст (Барнс, 75), Корне.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Кейта (Милнер, 90), Фирмино, Салах, Мане (Диогу Жота, 67).
- Предупреждение:
- Хендерсон (27).