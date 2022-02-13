«Ливерпуль» обыграл «Бернли» в гостях – 1:0. Забил Фабиньо

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В 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл на выезде «Бернли» (1:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 40-й минуте забил хавбек Фабиньо.

Бернли – Ливерпуль 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
13 февраля, 17.00, «Терф Мур»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 40 Фабиньо.
БернлиПоуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Макнил, 62), Вегорст (Барнс, 75), Корне.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Кейта (Милнер, 90), Фирмино, Салах, Мане (Диогу Жота, 67).
Предупреждение:
Хендерсон (27).

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