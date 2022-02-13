Осипов о сборной США: «Между КХЛ и этими студентами – пропасть. Нам дали под жопу, показали, кто хоккеисты, а кто старается ими быть»

Защитник «Куньлуня» и сборной Китая Денис Осипов высказался после матча против Канады (0:5) на Олимпиаде-2022.

Команда Китая потерпела третье поражение подряд. Ранее сборная уступила США (0:8) и Германии (2:3).

В 1/8 финала турнира команда сыграет против Канады.

«В матче плей-офф с канадцами хочется сыграть достойно, чтобы не было стыдно после матча. Потому что я не очень комфортно чувствовал себя после игры с американцами.

Мы вышли просто как мальчики биться, и нам дали под жопу, избили нас. Я не ожидал такого от американцев, тем более все говорили, что там студенты какие-то. Никогда бы так не сказал, там такой уровень, что с КХЛ вообще не сравнить. Пропасть в уровне между КХЛ и этими студентами.

Нам просто показали, кто хоккеисты на самом деле, а кто старается ими быть», – сказал Осипов.

Сборная США выиграла 3 матча подряд на Олимпиаде. В команде 15 игроков из студенческой лиги

Канада сыграет с Китаем в квалификации Олимпиады-2022, Чехия – со Швейцарией