Канада сыграет с Китаем в квалификации Олимпиады-2022, Чехия – со Швейцарией

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В Пекине завершился групповой этап мужского олимпийского хоккейного турнира.

По его итогам команды США (1-й посев), Финляндии (2-й), России (3-й) и Швеции (4-й) напрямую вышли в 1/4 финала Олимпиады-2022.

В квалификационном раунде сыграют восемь сборных:

Канада (5-й посев) – Китай (12-й), победитель выходит на Швецию;

Дания (6-й) – Латвия (11-й), победитель выходит на Россию;

Чехия (7-й) – Швейцария (10-й), победитель выходит на Финляндию;

Словакия (8-й) – Германия (9-й), победитель выходит на США.

В 1/2 финала распределятся так – команда с самым высоким посевом получит соперника с самым низким, две другие команды сыграют между собой.

Матчи квалификации пройдут 15 февраля, четвертьфиналы – 16 февраля.

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