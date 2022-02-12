Олимпиада-2022. Шорт-трек. Ивлиев и Ситников выйдут на старт четвертьфинала на дистанции 500 м

13 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в шорт-треке на дистанции 500 м у мужчин. Россияне Константин Ивлиев и Павел Ситников выйдут на старт четвертьфинала.
Пекин, Китай
Шорт-трек
Мужчины
500 м
Начало четвертьфинала – 14:00 по московскому времени, начало полуфинала – 14:27 по московскому времени, начало финала – 15:14 по московскому времени
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Четвертьфинал
Забег 1
1. Денис Никиша (Казахстан)
2. Павел Ситников (Россия)
3. Жэнь Цзывэй (Китай)
4. Адиль Галиахметов (Казахстан)
5. Сунь Лон (Китай)
Забег 3
1. Константин Ивлиев (Россия)
2. Джон-Генри Крюгер (Венгрия)
3. Стийн Десмет (Бельгия)
4. Абзал Ажгалиев (Казахстан)
5. Хван Дэ Хон (Южная Корея)