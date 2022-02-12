Олимпиада-2022. Шорт-трек. Ивлиев и Ситников выйдут на старт четвертьфинала на дистанции 500 м

13 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в шорт-треке на дистанции 500 м у мужчин. Россияне Константин Ивлиев и Павел Ситников выйдут на старт четвертьфинала.

Пекин, Китай

Шорт-трек

Мужчины

500 м

Начало четвертьфинала – 14:00 по московскому времени, начало полуфинала – 14:27 по московскому времени, начало финала – 15:14 по московскому времени

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Четвертьфинал

Забег 1

1. Денис Никиша (Казахстан)

2. Павел Ситников (Россия)

3. Жэнь Цзывэй (Китай)

4. Адиль Галиахметов (Казахстан)

5. Сунь Лон (Китай)

Забег 3

1. (Россия)

2. Джон-Генри Крюгер (Венгрия)

3. Стийн Десмет (Бельгия)

4. Абзал Ажгалиев (Казахстан)

5. Хван Дэ Хон (Южная Корея)