Олимпиада-2022. Фигурное катание. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Дэвис и Смолкин, Пападакис и Сизерон выступят с произвольными танцами

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14 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в танцах на льду. После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 4:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале. 

Первая разминка

1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) 

2. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения)

3. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

5. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) 

Вторая разминка

6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) 

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 5:16

8. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) 

9. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) 

10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) 

Третья разминка 

11. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

12. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) 

13. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) 

14. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

15. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) 

Четвертая разминка

16. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 6:55

17. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) 

18. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) 

19. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 7:20

20. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Положение после ритм-танца 

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,83 – мировой рекорд 

2. Виктория СиницинаНикита Кацалапов (Россия) – 88,85

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 87,13

4. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) – 84,14

5. Александра СтепановаИван Букин (Россия) – 84,09

6. Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада) – 83,52

7. Шарлен ГиньярМарко Фабри (Италия) – 82,68

8. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,54

9. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 77,70

10. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания) – 76,45

11. Кейтлин ГавайекЖан-Люк Бэйкер (США) – 74,58

12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 73,41

13. Марджори ЛажоЗахари Лага (Канада) – 72,59

14. Диана ДэвисГлеб Смолкин (Россия) – 71,66

15. Наталья КалишекМаксим Сподырев (Польша) – 70,32

16. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 68,23

17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 67,22

18. Мария КазаковаГеоргий Ревия (Грузия) – 67,08

19. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 65,87

20. Александра НазароваМаксим Никитин (Украина) – 65,53

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