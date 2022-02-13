Олимпиада-2022. Фигурное катание. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Дэвис и Смолкин, Пападакис и Сизерон выступят с произвольными танцами

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в танцах на льду. После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Пекин, Китай
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 4:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.
Первая разминка
1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
2. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения)
3. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
5. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
Вторая разминка
6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 5:16
8. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)
9. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай)
10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Третья разминка
11. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
12. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
13. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
14. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
15. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Четвертая разминка
16. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 6:55
17. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
18. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США)
19. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 7:20
20. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Положение после ритм-танца
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,83 – мировой рекорд
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,85
3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 87,13
4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,14
5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,09
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 83,52
7. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 82,68
8. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,54
9. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 77,70
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,45
11. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 74,58
12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 73,41
13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 72,59
14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 71,66
15. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 70,32
16. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 68,23
17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 67,22
18. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 67,08
19. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 65,87
20. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 65,53