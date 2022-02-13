Олимпиада-2022. Фигурное катание. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Дэвис и Смолкин, Пападакис и Сизерон выступят с произвольными танцами

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в танцах на льду. После ритм-танца лидируют французы и .

Пекин, Китай

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 4:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.

Первая разминка

1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)

2. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения)

3. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

5. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

Вторая разминка

6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 5:16

8. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)

9. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай)

10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

Третья разминка

11. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

12. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

13. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

14. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

15. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Четвертая разминка

16. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 6:55

17. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

18. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США)

19. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 7:20

20. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Положение после ритм-танца

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,83 – мировой рекорд

2. – (Россия) – 88,85

3. – Закари Донохью (США) – 87,13

4. – (США) – 84,14

5. – (Россия) – 84,09

6. – (Канада) – 83,52

7. – (Италия) – 82,68

8. -Бодри – (Канада) – 78,54

9. Оливия Смарт – (Испания) – 77,70

10. – (Великобритания) – 76,45

11. – (США) – 74,58

12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 73,41

13. – (Канада) – 72,59

14. – (Россия) – 71,66

15. – (Польша) – 70,32

16. – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 68,23

17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 67,22

18. – (Грузия) – 67,08

19. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 65,87

20. – (Украина) – 65,53