Игрок АПЛ был арестован за нападение на девушку в 2019-м. Он заплатил ей пятизначную сумму во внесудебном порядке (The Sun)

Звездный игрок АПЛ был арестован в 2019 году за нападение на свою девушку после того, как она вызвала полицию, сообщает The Sun.

История всплыла после того, как 20-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда выпустили под залог в прошлом месяце по подозрению в изнасиловании, нападении и угрозах убийством.

Неназванный футболист тогда замял дело. Он нанял адвокатов, после чего договорился о выплате девушке пятизначной суммы во внесудебном порядке.

«Это довольно тревожно, особенно после заявлений о Гринвуде. В этом случае футболист использовал деньги, чтобы нанять адвокатов, которые замяли дело и скрыли его от общественности.

Он достиг соглашения, которое заставило девушку замолчать и прекратить судебные разбирательства. Однако ее претензии были очень серьезными и включали, по крайней мере, одно обвинение в домашнем насилии», – сказал источник The Sun.

Имя звездного игрока не назвали по юридическим причинам, его арестовали в 2019 году. Он больше не состоит в отношениях с девушкой, обвинившей его в насилии.

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