Супербоул-2022. «Цинциннати» сыграет с «Лос-Анджелесом»

В ночь с 13 на 14 февраля состоится финал НФЛ (Супербоул-2022), где сыграют «Цинциннати» и «Лос-Анджелес».
«Лос-Анджелес» выигрывал Супербоул в 1999 году, «Цинциннати» в дважды был в финале, но ни разу не выиграл.
Это будет первый Супербоул за два года, когда будет допущено максимально возможное количество болельщиков, так как в решающем матче предыдущего сезона посещаемость была ограничена из-за пандемии COVID-19.
Национальная футбольная лига
Супербоул
14 февраля
Инглвуд, США
Прямая трансляция: Кинопоиск HD, Viasat Sport, NBC.
Цинциннати – Лос-Анджелес – 02:30
Голливудские развязки в НФЛ: Том Брэди сделал камбэк, но вылетел, а в другом матче все решили монетка (!) и гений Махоумса
Главный спортсмен в истории США завершил карьеру. Том Брэди победил абсолютно всех, включая само Время