Супербоул-2022. «Цинциннати» сыграет с «Лос-Анджелесом»

В ночь с 13 на 14 февраля состоится финал НФЛ ( -2022), где сыграют «Цинциннати» и «Лос-Анджелес».

«Лос-Анджелес» выигрывал Супербоул в 1999 году, «Цинциннати» в дважды был в финале, но ни разу не выиграл.

Это будет первый Супербоул за два года, когда будет допущено максимально возможное количество болельщиков, так как в решающем матче предыдущего сезона посещаемость была ограничена из-за пандемии COVID-19.

Национальная футбольная лига

Супербоул

14 февраля

Инглвуд, США

Прямая трансляция: Кинопоиск HD, Viasat Sport, NBC.

– – 02:30





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