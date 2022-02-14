⚡Камила Валиева сможет выступить на Олимпиаде-2022, CAS допустил фигуристку до участия

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Российская фигуристка Камила Валиева допущена до личного турнира Олимпиады-2022.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции МОК, ISU и WADA. Ранее организации обратились в CAS с целью опротестовать решение РУСАДА о снятии отстранения.

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

Так как отмена отстранения осталась в силе, Валиева примет участие в личном турнире фигуристок Пекина-2022, который стартует 15 февраля.

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