⚡Камила Валиева сможет выступить на Олимпиаде-2022, CAS допустил фигуристку до участия

Российская фигуристка допущена до личного турнира Олимпиады-2022.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции , и WADA. Ранее организации обратились в с целью опротестовать решение о снятии отстранения.

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

Так как отмена отстранения осталась в силе, Валиева примет участие в личном турнире фигуристок Пекина-2022, который стартует 15 февраля.