Россия сыграет с победителем пары Дания – Латвия в 1/4 финала Олимпиады-2022

в 1/4 финала Олимпиады-2022 сыграет с победителем пары Дания – Латвия.

Матч состоится 16 февраля.

Дания заняла 6-е место в таблице турнира с 6 очками в 3 матчах, Латвия – 11-е (0 баллов в 3 играх).

Команды сыграют в квалификации, игра пройдет 15 февраля.

Напомним, что после группового турнира в плей-офф попадают все команды. Три победителя групп и лучшая из команд, занявших 2-е места, попадают сразу в четвертьфинал, остальные 8 команд сыграют в квалификации.

Россия напрямую вышла в 1/4 финала Олимпиады-2022, досрочно заняв 1-е место в группе.