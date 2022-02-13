Гол Леау с паса вратаря Меньяна принес «Милану» победу над «Сампдорией» – 1:0

В 25-м туре итальянской Серии А «Милан» дома обыграл «Сампдорию» (1:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол на 8-й минуте забил вингер Рафаэл Леау после результативной передачи вратаря миланцев Майка Меньяна.
«Россонери», набрав 55 очков, возглавили таблицу чемпионата Италии. «Сампдория», имея 23 балла, идет 16-й.
- Дата проведения
- 13 февраля, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 8 Рафаэл Леау.
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Милан –
Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Флоренци (Калулу, 89), Беннасер (Крунич, 75), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 57), Браим Диас (Кессиэ, 57), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 57).
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Сампдория –
Фальконе, Конти (Роналду Виейра, 53), Берешиньски, Колли, Маньяни, Мурру (Ауджелло, 53), Торсбю (Экдаль, 53), Ринкон (Куальярелла, 73), Кандрева (Сабири, 85), Сенси, Капуто.
- Предупреждения:
- Ринкон (10), Браим Диас (19), Романьоли (26), Беннасер (60).