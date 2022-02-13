Гол Леау с паса вратаря Меньяна принес «Милану» победу над «Сампдорией» – 1:0

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В 25-м туре итальянской Серии А «Милан» дома обыграл «Сампдорию» (1:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 8-й минуте забил вингер Рафаэл Леау после результативной передачи вратаря миланцев Майка Меньяна.

«Россонери», набрав 55 очков, возглавили таблицу чемпионата Италии. «Сампдория», имея 23 балла, идет 16-й.

Милан – Сампдория 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
13 февраля, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Рафаэл Леау.
МиланМеньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Флоренци (Калулу, 89), Беннасер (Крунич, 75), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 57), Браим Диас (Кессиэ, 57), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 57).
СампдорияФальконе, Конти (Роналду Виейра, 53), Берешиньски, Колли, Маньяни, Мурру (Ауджелло, 53), Торсбю (Экдаль, 53), Ринкон (Куальярелла, 73), Кандрева (Сабири, 85), Сенси, Капуто.
Предупреждения:
Ринкон (10), Браим Диас (19), Романьоли (26), Беннасер (60).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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