Этери Тутберидзе: «Валиева – лидер нашей сборной, она лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о ситуации российской фигуристки Камилы Валиевой, которая в декабре сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Она чувствует поддержку, мы абсолютно с ней. Забегая вперед, думаю, пока будет разбирательство, как быть с Камилой. Ее никто не собирается оставлять.

Она находит силы в себе, потому что знает, что она чиста. В ней нет вины.

Ее сложно победить на льду. Она на протяжении трех лет показывает высочайший уровень.

Она лидировала во всех соревнованиях, в которых принимала участие. Она лидер нашей сборной, она лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание.

Никакой допинг не поможет спортсмену научиться прыгать четверные, не даст пластики и умения выражать музыкальные произведения.

Для меня она несет красоту в нашу жизнь, в ее исполнении это не спорт, а искусство.

Я надеюсь, так же грамотно, как это было спланировано, так же грамотно мы сможем это все расследовать и вынести справедливый вердикт», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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