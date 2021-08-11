Лимит в РПЛ могут отменить, Клаудиньо в «Зените», фиаско «Арсенала», осечка «Баварии», Казань и Петербург хотят Игры-2036 и другие новости утра

1. Лимит на легионеров могут отменить в РПЛ уже в следующем сезоне. РФС разослал клубам письмо с предложениями.

2. Чемпионат Англии вернулся! «Арсенал» в 1-м туре в гостях уступил «Брентфорду» (0:2), команде, 74 года не игравшей в высшей лиге.

3. «Барселона» должна Месси 52 млн евро. Это часть его зарплаты, которую каталонцы выплатят с отсрочкой из-за пандемии. Вот так, игрок уже ушел в другой клуб, но еще получит огромные деньги от прежнего работодателя. Кстати, «Барса» получила меньше 16 тысяч заявок на билеты на первый матч сезона, хотя на «Камп Ноу» разрешили пустить около 30 тысяч зрителей. Реакция на уход Месси в «ПСЖ»?

4. Чемпионат Германии тоже стартовал! «Бавария» в гостях сыграла вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:1) в первом матче под руководством 34-летнего тренера Юлиана Нагельсманна.

5. Трансферные новости. «Зенит» подписал с бразильцем Клаудиньо контракт на 5 лет. «Спартак» отдал Педро Рошу в платную аренду «Атлетико Паранаэнсе», выкуп может стать обязательным. «Милан» возобновил контакты с агентом Влашича.

Ради Мбаппе «Реал» хочет продать как можно больше игроков, уйти могут Бэйл, Иско, Эдегор и Йович. «ПСЖ» готов продать любого, кроме Месси, Неймара, Мбаппе, Маркиньоса, Верратти и Ди Марии, клуб хочет заработать 180 млн евро. «Барселона» ведет с Пике, Бускетсом и Альбой переговоры о снижении зарплат, если они не согласятся, то клуб не сможет заявить новичков, но, возможно, Депая и Гарсию зарегистрируют и так.

6. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Казань и Санкт-Петербург готовят заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

7. 💉 Российский триатлонист Игорь Полянский, выступавший на Олимпиаде-2020 в Токио, сдал положительную пробу на ЭПО. Федерация триатлона России проведет расследование.

8. Торонто (ATP). Даниил Медведев вышел в полуфинал, обыграв поляка Хуберта Хуркача в трех сетах. Уже в 6-й раз на турнирах серии «Мастерс».

9. ISU опубликовал заявление о трансгендерной политике в фигурном катании: «Все случаи будут строго конфиденциальны».

10. Олимпийского чемпиона по борьбе Жана Беленюка в Киеве оскорбили на расовой почве: «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме? Вали в Африку». Президент Украины Владимир Зеленский осудил это: «Любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы. Полиция должна пресекать такие случаи».

11. Прошла жеребьевка элитного раунда Бетсити Кубка России. ЦСКА сыграет с липецким «Металлургом», «Краснодар» – с «Кубанью» и другие группы.

12. По данным ВЦИОМ, 47% россиян следили за Олимпиадой-2020 в Токио – на 22% меньше, чем за Играми-2018 в Пхенчхане. Большинство респондентов (63%) оценили выступление российской сборной как успешное, 30% назвали его отличным, отрицательную оценку дали 5% опрошенных.

13. Дасаев, Ярцев, Шавло ответили на письмо группы ветеранов «Спартака» главе «Лукойла» Алекперову: «Вместо конструктива – огульная ругань Федуна». Теперь в клубе еще и битва ветеранов.

14. Левандовски, Мбаппе и Холанд претендуют на награду лучшему форварду ЛЧ-2020/21, Жоржиньо, Канте и де Брюйне – лучшему хавбеку. Еще назвали вратарей и защитников.

15. Женская баскетбольная сборная России проиграла команде Мали (47:69) в 1/4 финала плей-офф молодежного чемпионата мира до 19 лет.

16. «Рубин» пригласил мам болельщиков на матч с «Крыльями». Билеты оплатит Деспотович. Казанцы красиво вышли из некрасивой ситуации с грубым ответом игрока болельщику. Хотя спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский считает, что все и так нормально: «Он отреагировал с юмором. Приемлемый ответ в плане этики, принятой в футболе».

17. Во 2-м туре Лиги 1 «Монако» Александра Головина проиграл «Лорьяну» (0:1). В стартовом туре Ла Лиги «Валенсия» Дениса Черышева победила «Хетафе» (1:0). А «Фиорентина» Александра Кокорина разгромила «Козенцу» (4:0) в первом раунде Кубка Италии.

Цитаты дня:

Мария Ласицкене: «Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к Магучих и остальным украинским девочкам»

Замминистра обороны Украины: «Встретились с Магучих. «Ковра» там не было. Это был вброс с российского интернет-сегмента»

Александр Емельяненко: «Путин – сильный президент, а недовольные им – бездельники. Они сидят и ничего не делают»

Клопп о «Сити», «ПСЖ», «Челси» и «МЮ»: «У них нет ограничений, у «Ливерпуля» есть. Мы тратим то, что зарабатываем»

Леонид Тягачев: «К 2036 году в России можно будет провести не только Олимпийские игры, но и заседание НАТО»

Отец Влашича: «Никола хочет уйти из ЦСКА. Ему пора уходить, клуб знает это»

Александр Емельяненко: «Иногда пива охота выпить, иногда и водки нужно»