Клопп о «Сити», «ПСЖ», «Челси» и «МЮ»: «У них нет ограничений, у «Ливерпуля» есть. Мы тратим то, что зарабатываем»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал крупные покупки клубов-конкурентов.

купил Джейдона Санчо, «Манчестер Сити» – Джека Грилиша, а – Ромелу Лукаку. Кроме того, Клопп упомянул «ПСЖ», который бесплатно подписал Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумма, Джорджиньо Вейналдума, а также приобрел Ашрафа Хакими.

«Я не удивлен, что они потратили такие деньги, потому что эти клубы не зависят от подобных вещей (речь про финансовые последствия пандемии – прим. Sports.ru).

Знаю, что они находят способ [потратитьcя на трансферы]. Мы в курсе нашей ситуации. При этом мы все знаем ситуацию с «Челси», и «ПСЖ». У нас своя жизнь. Нам разрешено тратить деньги, которые мы зарабатываем. Так мы всегда и делали.

В этом году мы потратились еще до покупки Конате, потому что после прошлого сезона стало очевидно, что нам нельзя рисковать на этой позиции. Такова наша ситуация. Я не удивлен.

Меня никогда не удивляла финансовая мощь «Челси», «Сити» или «Юнайтед». Я достаточно долго живу в этой стране и знаю, что они всегда находят решение для подобных вещей. Наш путь – сохранить состав.

Мы не можем просто взять и подписать игроков. Я уже говорил об этом, мы не можем сравнивать себя с другими клубами. Очевидно, у них нет ограничений, а у нас есть. Но мы добились больших успехов, даже имея ограничения в последние два года, и мы должны снова попробовать сделать это», – сказал Клопп.