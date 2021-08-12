«Я с твоей мамой». Деспотович ответил на комментарий о пропуске им матча «Рубина» с «Ракувом»

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович вступил в дискуссию с пользователем инстаграма после поражения команды от «Ракува» (0:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Серб пропускал игру из-за травмы ноги, полученной в матче с «Ахматом» (2:1) в 3-м туре РПЛ.
«Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы? Где ты, Деспотович?» – написал пользователь n.d_1991 в комментариях к записи о поражении «Рубина», опубликованной в инстаграме канала «Матч Премьер».
«С твоей мамой», – на английском ответил ему Деспотович.
Изображение: инстаграм «Матч Премьер»