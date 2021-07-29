Месси в «ПСЖ» официально, «Спартак» вылетел из ЛЧ, «Монако» вышел на «Шахтер», ошибки Мешкова в пользу «Зенита» и другие новости утра

1. «Спартак» проиграл «Бенфике» и во втором матче квалификации ЛЧ, завершив выступление в турнире. Групповой этап красно-белые не увидят уже четвертый сезон подряд, там от РПЛ выступит только «Зенит», а сам «Спартак» отправился в группу Лиги Европы. Дотянет ли до нее Руй Витория, у которого четыре поражения в пяти матчах при одном забитом мяче с игры?

2. По итогам 3-го квалификационного раунда ЛЧ определились все участники раунда плей-офф. «Монако» Александра Головина встретится с «Шахтером».

3. А Лео Месси тем временем накануне прилетел в Париж, согласовав все финансовые детали сделки со своим новым клубом, и заключил контракт. «ПСЖ» уже презентовал звездного новичка, аргентинец взял 30-й номер. Больше деталей расскажут сегодня, пресс-конференция начнется в 12:00.

4. ЭСК РФС разобрал судейские решения в матче «Ростов» – «Зенит»: Мешков ошибочно засчитал 1-й гол Ерохина и не назначил пенальти в ворота питерцев. Экс-судья Алексей Николаев добавил, что гол «Краснодара» «Зениту» со штрафного отменяли с нарушением протокола ВАР.

5. В РПЛ уже вторая отставка. Идущий 15-м в таблице «Урал» убрал Юрия Матвеева и назначил главным тренером Игоря Шалимова.

6. «Челси» и «Рома» договорились о трансфере Абрахама за 40-45 млн евро, сам игрок еще думает. «Сочи» хочет купить Мелкадзе, «Спартак» готов продать игрока. Брэйтуэйт хочет прийти в «Тоттенхэм» на место Кейна. «Интер» предлагает за Думфриса 15+5 млн евро, ПСВ хочет 20 млн.

7. В АПЛ за расизм и дискриминацию будут пожизненно запрещать посещение всех матчей чемпионата.

8. Все допинг-пробы, взятые у россиян во время Олимпиады в Токио, оказались отрицательными. Но в Норвегии никак не угомонятся.

9. Клубы РПЛ проголосовали за перенос 6-го тура из-за матчей сборной России.

10. «Реал» объявил об исках в отношении Ла Лиги и инвестфонда CVC из-за заключенной ими сделки. Окончательное решение примут в четверг на ассамблее клубов.

11. Российские фигуристы не выступят на первых этапах юниорского Гран-при из-за ограничений на въезд во Францию.

12. «Вы разбили нам яйца». Фанаты «Интера» испортили мурал Лукаку и вывесили баннер о трансфере игрока в «Челси».

Цитаты дня

Депутат Лебедев о пиве на стадионах: «Давайте перестанем считать наших людей алкоголиками и дебоширами. Во всем мире на стадионах продают пиво»

Ирина Винер о судействе в Токио-2020: «Это была такая пощечина через художественную гимнастику всем нашим болельщикам»

Линекер об изменении климата: «Мы все можем быть лучше в этом вопросе. Только мировые лидеры и выдающиеся ученые могут спасти нас»

Дина Аверина: «Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж-2024, а желание появилось»

Рамзан Кадыров: «Нет никого лучше Месси – художника гениальной игры. В России будут свои Месси, надеюсь»