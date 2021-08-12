ЦСКА сыграет с липецким «Металлургом» в элитном раунде Бетсити Кубка России, «Краснодар» – с «Кубанью» и другие группы

РФС провел жеребьевку элитного раунда Бетсити Кубка России.
По итогам жеребьевки элитного раунда сформированы 11 групп по три команды в каждой – по одному клубу РПЛ, ФНЛ и Олимп-II дивизиона ФНЛ. Клубы будут играть в один круг.
В 1/8 финала выйдут 11 победителей групп, которые присоединятся к 5 командам РПЛ, стартовавшим в еврокубках сезона-2021/22 – «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину» и «Сочи».
Бетсити Кубок России
Элитный раунд
Группа 1: «Краснодар», «Кубань», «Ленинградец»
Группа 2: «Урал», «КАМАЗ», «Торпедо» Владимир
Группа 3: «Арсенал», «Велес», «Динамо» Брянск
Группа 4: «Нижний Новгород», «Факел», «Динамо» Барнаул
Группа 5: «Ростов», «Торпедо» Москва, «Чайка» Песчанокопское
Группа 6: «Уфа», «Алания», «Легион-Динамо»
Группа 7: «Ахмат», «Ротор», «Кайрат» Москва
Группа 8: «Химки», «Балтика», «Саранск»
Группа 9: «Крылья Советов», «Енисей», «Знамя» Ногинск
Группа 10: ЦСКА, «Металлург» Липецк, «Зенит-Ижевск»
Группа 11: «Динамо», «Оренбург», «Динамо» Ставрополь
25-26 августа пройдут матчи команд ФНЛ-2 против команд ФНЛ-1, 22-23 сентября – игры команд ФНЛ-2 против команд Тинькофф РПЛ, 27-28 октября – матчи команд ФНЛ-1 против команд Тинькофф РПЛ.