«Барса» завтра зарегистрирует Депая и Гарсию. Они смогут сыграть с «Сосьедадом» (Diario Sport)

работает над тем, чтобы зарегистрировать форварда и защитника Эрика Гарсию.

Процесс официальной регистрации должен быть завершен в субботу, сообщает Diario Sport.

Если все получится, оба футболиста смогут сыграть в первом матче сезона против в воскресенье.

Травмированного Форварда Серхио Агуэро пока не будут регистрировать. «Барса» собирается сделать это позже. По правилам Ла Лиги, клубы не обязаны сразу же регистрировать футболистов, перешедших на правах свободных агентов.