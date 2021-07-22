Александр Емельяненко: «Путин – сильный президент, а недовольные им – бездельники. Они сидят и ничего не делают»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко рассказал об отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

«Путин – сильный президент, хороший президент. Я уважаю его очень сильно. Кроме него я не вижу, кто бы смог сейчас сменить и занять его место.

Чем могут быть недовольные им в плане управления страной? Да тем, что они – бездельники.

Они сидят, ничего не делают. Они смотрят на других, на окружающих и так же хотят жить, ничего не делая. Бизнесом заниматься, еще чего-то.

Сидеть дома, тратить деньги, пьянствовать, ездить на крутых машинах, не нести ответственности.

Они думают, что это легко и просто. На самом деле чем больше денег, тем больше проблем возникает.

Пусть деньги зарабатывают и лечатся в хороших клиниках. Пусть сами занимаются своими детьми, учат с ними уроки. Жена должна знать свое место, муж должен знать свое место», – сказал Емельяненко.

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