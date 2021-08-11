«Барса» получила меньше 16 тысяч заявок на билеты на первый матч сезона. На «Камп Ноу» пустят около 30 тысяч зрителей

«Барселона» принимает «Реал Сосьедад» в это воскресенье в матче 1-го тура Ла Лиги.
Каталонскому клубу, который 17 месяцев проводил домашние игры без зрителей из-за пандемии коронавируса, разрешили на эту встречу пустить на «Камп Ноу» 29 803 человека.
Планировалось, что среди 83 500 членов клуба билеты будут разыграны, однако в итоге это не потребовалось, так как на сегодняшний день заявки на билеты отправили всего 15 820 человек, то есть чуть больше половины от вместимости.
Одной из причин низкого спроса на билеты, судя по всему, является уход нападающего Лионеля Месси, который на этой неделе стал игроком «ПСЖ».
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