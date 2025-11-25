Маттеус перед матчем «Арсенала» и «Баварии»: «Две лучшие команды Европы, главное событие ЛЧ на данный момент. Мюнхенцы известны доминированием, ожидаю такой же игры, как с «ПСЖ»
Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мыслями в преддверии матча Лиги чемпионов между мюнхенским клубом и «Арсеналом».
«В среду встретятся «Арсенал» и «Бавария» – две лучшие команды Европы.
Обе команды выиграли все матчи Лиги чемпионов и уверенно лидируют в своих чемпионатах. Ни в одной другой лиге лидеры не имеют такого значительного преимущества, как в АПЛ и Бундеслиге.
Болельщики в Англии и Германии с нетерпением ждут этого матча, ведь эта игра – главное событие Лиги чемпионов на данный момент.
У «Баварии» большие амбиции. Ожидаю, что в Лондоне они выступят так же, как и в Париже, где победили со счетом 2:1, постаравшись взять игру под контроль с самого начала.
«Бавария» известна доминированием, что она и продемонстрировала в матче против «ПСЖ», допустив мало моментов в обороне в первом тайме», – сказал Лотар Маттеус.