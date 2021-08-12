Лимит на легионеров могут отменить в РПЛ в следующем сезоне. РФС разослал клубам письмо с предложениями

РФС разослал клубам РПЛ письмо с предложениями по развитию футбола в России.

Презентация РФС была основана на анализе нидерландской компании .

В числе прочих мер РФС намерен отменить лимит на легионеров, но при этом выдвигать определенные качественные требования потенциальным новичкам из других стран. При этом доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями .

Также предлагается ограничить зарплаты в командах 85 процентами от клубного бюджета.

«Этот доклад – алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов.

Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона», – сообщил источник в клубе РПЛ.

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