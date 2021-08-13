Ла Лига стартовала! «Реал» в гостях у «Алавеса», «Мальорка» против «Бетиса»

Первый тур чемпионата Испании стартовал матчем «Валенсии» российского полузащитника Дениса Черышева против «Хетафе» (1:0).
В субботу «Реал» играет на выезде с «Алавесом».
В воскресенье «Атлетико» встречается в гостях с «Сельтой», «Барселона» принимает «Сосьедад».
1-й тур
- Дата проведения
- 14 августа, 23.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 14 августа, 20.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 14 августа, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 14 августа, 23.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 15 августа, 18.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 15 августа, 21.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 15 августа, 23.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 16 августа, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 16 августа, 23.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 13 августа, 22.00, «Месталья»
- Гол:
- 1:0 – 11, пенальти Солер.
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Валенсия –
Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете, Гайя, Солер (Диакаби, 86), Гильямон, Черышев (Собрино, 77), Васс (Рачич, 69), Гедеш (Джейсон, 86), Макси Гомес.
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Хетафе –
Сория, Суарес (Дуро, 79), Митрович (Витоло, 46), Джене, Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Сандро Рамирес (Масиас, 67), Унал (Кукурелья, 68).
- Предупреждения:
- Васс (13), Оливера (31), Кабако (38), Солер (50), Макси Гомес (57), Гайя (70), Джейсон (90), Альдерете (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.