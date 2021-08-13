Ла Лига стартовала! «Реал» в гостях у «Алавеса», «Мальорка» против «Бетиса»

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Первый тур чемпионата Испании стартовал матчем «Валенсии» российского полузащитника Дениса Черышева против «Хетафе» (1:0).

В субботу «Реал» играет на выезде с «Алавесом».

В воскресенье «Атлетико» встречается в гостях с «Сельтой», «Барселона» принимает «Сосьедад».

Чемпионат Испании

1-й тур

Осасуна – Эспаньол
Дата проведения
14 августа, 23.00, «Эль-Садар»
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Кадис – Леванте
Дата проведения
14 августа, 20.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Бетис
Дата проведения
14 августа, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Реал Мадрид
Дата проведения
14 августа, 23.00, «Мендисорроса»
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Сельта – Атлетико
Дата проведения
15 августа, 18.30, «Балаидос»
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Барселона – Реал Сосьедад
Дата проведения
15 августа, 21.00, «Камп Ноу»
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Севилья – Райо Вальекано
Дата проведения
15 августа, 23.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Гранада
Дата проведения
16 августа, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Эльче – Атлетик
Дата проведения
16 августа, 23.00, «Мартинес Валеро»
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Валенсия – Хетафе 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
13 августа, 22.00, «Месталья»
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Гол:
1:0 – 11, пенальти Солер.
ВаленсияМамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете, Гайя, Солер (Диакаби, 86), Гильямон, Черышев (Собрино, 77), Васс (Рачич, 69), Гедеш (Джейсон, 86), Макси Гомес.
ХетафеСория, Суарес (Дуро, 79), Митрович (Витоло, 46), Джене, Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Сандро Рамирес (Масиас, 67), Унал (Кукурелья, 68).
Предупреждения:
Васс (13), Оливера (31), Кабако (38), Солер (50), Макси Гомес (57), Гайя (70), Джейсон (90), Альдерете (90).
Удаления:
Гильямон (3), Кабако (76).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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