Ла Лига стартовала! «Реал» в гостях у «Алавеса», «Мальорка» против «Бетиса»

Первый тур чемпионата Испании стартовал матчем российского полузащитника Дениса Черышева против (1:0).

В субботу «Реал» играет на выезде с .

В воскресенье «Атлетико» встречается в гостях с «Сельтой», «Барселона» принимает .

Чемпионат Испании

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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