Федерация триатлона России о допинге Полянского: «Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена»

Федерация триатлона России (ФТР) прокомментировала информацию о допинге россиянина Игоря Полянского.

Ранее Международный союз триатлона (World Triathlon) сообщил, что в допинг-пробе спортсмена от 21 июля 2021 года был выявлен рекомбинантный эритропоэтин. В июле Полянский готовился к Олимпиаде-2020 на сборах во Владивостоке.

«Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена», – говорится в заявлении ФТР.

На Играх в Токио Игорь Полянский занял 43-е место в индивидуальном турнире. Также выступал за сборную России в смешанной эстафете, где занял 14-е место.

💉Российский триатлонист Игорь Полянский, выступавший на Олимпиаде-2020 в Токио, сдал положительную пробу на ЭПО