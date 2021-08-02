Отец Влашича: «Никола хочет уйти из ЦСКА. Ему пора уходить, клуб знает это»

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Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о ситуации с будущим сына.  

«Трудно об этом говорить. Есть разные ситуации, разные варианты. У каждого клуба есть несколько кандидатов, они не будут зацикливаться на одном. 31 августа закрывается трансферное окно (в РПЛ окно закроется 7 сентября – примечание Sports.ru), и все может случиться.

Коронавирус внес новые правила. Скажем, в среднем суммы трансферов упали на 10-15 миллионов. Снизилось и общее количество переходов.

Переговоры не заглохли, просто таков сам процесс. Есть спрос и предложение в нескольких местах – это классический бизнес, здесь не так много философии. Затем согласовываются нюансы.

Что касается Николы, то первое и главное – уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет уйти из ЦСКА и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы все ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится», – сказал отец футболиста ЦСКА.

Ранее сообщалось об интересе к хорватскому футболисту со стороны «Милана».

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