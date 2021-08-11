Чемпионат мира U19. Девушки. 1/4 финала. Россия проиграла Мали, США сразятся с Испанией и другие матчи

Сборная России проиграла команде Мали в 1/4 финала плей-офф молодежного чемпионата мира для девушек до 19 лет, который проходит в Венгрии.

США проведут встречу с Испанией.

Завтра в матче за 5-8-е места россиянки встретятся с командой Канады.

Чемпионат мира U19

Венгрия

Плей-офф

1/4 финала

Австралия – Канада – 72:61 (19:12, 11:18, 13:19, 29:12)

13 августа. 12:30

Россия – МАЛИ – 47:69 (13:14, 17:20, 13:11, 4:24)



РОССИЯ: Косу (16 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Логинова (10), Пашковская (6), Савкович (6), Кошечкина (4 + 8 подборов + 4 блок-шота), Одинцова (3), Яковлева (2), Эльберг (0), Бочарова (0), Родионова (0), Туманова (0).

МАЛИ: Коне (21 + 11 подборов), Хаидара (15 + 10 подборов).

13 августа. 15:30

Венгрия – Чехия

13 августа. 18:30

США – Испания

13 августа. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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