Чемпионат мира U19. Девушки. 1/4 финала. Россия проиграла Мали, США сразятся с Испанией и другие матчи

Сборная России проиграла команде Мали в 1/4 финала плей-офф молодежного чемпионата мира для девушек до 19 лет, который проходит в Венгрии.
США проведут встречу с Испанией.
Завтра в матче за 5-8-е места россиянки встретятся с командой Канады.
Венгрия
Плей-офф
1/4 финала
Австралия – Канада – 72:61 (19:12, 11:18, 13:19, 29:12)
13 августа. 12:30
Россия – МАЛИ – 47:69 (13:14, 17:20, 13:11, 4:24)
РОССИЯ: Косу (16 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Логинова (10), Пашковская (6), Савкович (6), Кошечкина (4 + 8 подборов + 4 блок-шота), Одинцова (3), Яковлева (2), Эльберг (0), Бочарова (0), Родионова (0), Туманова (0).
МАЛИ: Коне (21 + 11 подборов), Хаидара (15 + 10 подборов).
13 августа. 15:30
Венгрия – Чехия
13 августа. 18:30
США – Испания
13 августа. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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