«ПСЖ» готов продать любого, кроме Месси, Неймара, Мбаппе, Маркиньоса, Верратти и Ди Марии. Клуб хочет заработать 180 млн евро (L’Equipe)

Все игроки «ПСЖ» потенциально доступны для продажи в другие клубы, кроме и «большой пятерки», куда входят , , Маркиньос, и .

Парижский клуб по-прежнему рассчитывает продать футболистов на 180 миллионов евро к концу лета, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Вероятно, также клуб не будет продавать игроков, пришедших в команду этим летом.

Пока конкретный интерес есть только к защитнику Тило Кереру со стороны «Байера». По остальным футболистам пока нет предложений.

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