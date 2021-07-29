«Челси» взял Суперкубок Европы, «ПСЖ» представил Месси, матчи РПЛ перенесли ради сборной, награды олимпийцам и другие новости

1. «Челси» завоевал Суперкубок Европы, обыграв «Вильярреал» в серии 11-метровых ударов (1:1, по пенальти – 6:5). Главный тренер «синих» Томас Тухель предпринял нестандартный ход: перед самой серией пенальти он заменил вратаря, выпустив Кепу Аррисабалагу вместо Эдуара Менди. Сработало: испанец отбил 2 пенальти!

Благодаря этому «Челси» выиграл свой второй Суперкубок Европы. Для Тухеля этот трофей стал вторым с «Челси» и девятым в карьере. Кроме того, немец стал первым тренером клуба, выигравшим ЛЧ и Суперкубок Европы. А ведь он проработал в «Челси» меньше года!

2. Лионель Месси дал первую пресс-конференцию в качестве игрока «ПСЖ». Аргентинец рассказал, что счастлив и хочет побеждать, а особенно желает выиграть Лигу чемпионов, признался, что уходить из «Барселоны» было очень тяжело, но выразил надежду, что друзья в раздевалке «ПСЖ» помогут ему адаптироваться.

После пресс-конференции почтение Месси выразили сначала журналисты, а затем и фанаты, с которыми футболист встретился у стадиона «Парк де Пренс».

3. Трансферные новости. Клаудиньо и «Зенит» должны вскоре подписать контракт, к тому же петербуржцы продолжают обсуждать покупку Белотти с «Торино» и все еще интересуются Джованни Симеоне. «Спартак» может отдать Урунова «Уфе» в аренду, согласовываются последние детали. «Локомотив» хочет подписать хавбека олимпийской сборной Франции Бека-Бека, им интересуется и «Атлетико».

Лукаку прибыл в Лондон для завершения трансфера в «Челси». Варан прошел медосмотр для «МЮ», о подписании контракта скоро объявят. Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» в августе, но предложений по нему нет. Умтити уйдет из «Барсы» только в топ-клуб, пока он намерен остаться в Каталонии. Джеко скоро подпишет контракт с «Интером», также «нерадзурри» интересуются лучшим бомбардиром «Наполи» Инсинье.

4. 6-й тур РПЛ перенесен на 25-28 августа из-за матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022. Главный тренер команды Валерий Карпин очень благодарен и считает, что это поможет команде выступить лучше.

Также стало известно место проведения одного из матчей отбора на чемпионат мира: с Мальтой наша сборная сыграет на «Открытие Банк Арене», домашнем стадионе «Спартака».

5. «Спартак» начинает искать нового спортивного директора на замену Дмитрию Попову. По информации Нобеля Арустамяна, планируют взять иностранца с опытом работы в топ-лигах и предоставить ему карт-бланш. В поиске помогает лично владелец клуба Леонид Федун: он участвует во встречах и консультациях.

6. Владимир Путин подписал указ о награждении победителей и призеров Олимпиады-2020 государственными наградами. Синхронистке Светлане Ромашиной вручат Орден Александра Невского, борцу Абдулрашиду Садулаеву и фехтовальщице Инне Дериглазовой – Орден Почета, гимнастка Дина Аверина получит Орден Дружбы.

7. Похоже, на этом награды для Садулаева не закончатся: депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил двукратному олимпийскому чемпиону миллион долларов, о чем рассказал сам борец. Однако вскоре представитель депутата назвал информацию фэйком, а упоминание суммы было удалено из поста Садулаева. Кому верить? 🤔

8. Жар-птица Жаришка стала талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

9. Игроки «Ливерпуля» продолжат вставать на колено в сезоне-2021/22. Женская команда – тоже. Капитан «красных» Джордан Хендерсон заявил, что этот жест – необходимый ответ на проблему.

10. Тренер вратарей фарма «Торонто» в АХЛ лайкал твиты против трансгендеров на ОИ, вакцинации и в поддержку захвата Капитолия. Его уволили.

11. Боец ММА Алексей Кудин получил 2,5 года тюрьмы за участие в акциях протеста в Беларуси.

12. Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати.

13. Контракт Макдэвида – лучший в НХЛ, Маккиннона – 6-й, Мэттьюса – 8-й по версии The Athletic, договоры Даути, Дюшена и Сегина – в топ-10 худших.

14. Сквер в Петербурге, который благоустроили жители, хотят разрушить городские власти. Sports.ru рассказывал, как там смотрели финал Евро-2020.

Цитаты дня.

Лионель Месси: «Еще одна победа в ЛЧ – моя мечта и цель. «ПСЖ» – лучшее место для этого»

Георгий Джикия: «После вылета из ЛЧ можно сконцентрироваться на чемпионате. У «Спартака» не лучший старт»

Ирина Винер-Усманова: «Ашрам – хорошая гимнастка, но не олимпийская чемпионка. Судьи 6 минут решали, как сделать так, чтобы выиграла она»

Президент «ПСЖ»: «Мы уважаем ФФП. Подписываем Месси, потому что можем. Надеюсь, он не попросит о прибавке»

Александр Шмурнов: «Какое же убожество – еврокубки без правила выездного гола. Концовки ответных матчей превращаются в унылое говно»

Николай Рассказов: «Спартак» – большой клуб в России, но небольшой в мире. Всем все равно, что было раньше, мы через раз играем в Лиге Европы»

Сергей Карасев: «Зависть для России – это нормально. Пошел на повышение – чей-то, зарабатывает больше – незаслуженно, я лучше, а мне не дают»

Вице-президент НОК Украины о фото Ласицкене и Магучих: «Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом»