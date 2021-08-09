«Все случаи будут строго конфиденциальны». ISU опубликовал заявление о трансгендерной политике в фигурном катании

Международный союз конькобежцев ( ) опубликовал заявление о трансгендерной политике в фигурном катании.

«Термин «трансгендер» используется для обозначения лиц, чья гендерная идентичность отличается от пола, установленного при рождении (независимо от того, находятся ли они в периоде до или после полового созревания, и независимо от того, подвергались ли они какой-либо форме медицинского вмешательства).

Все случаи, относящиеся к данной политике, и, в частности, вся информация о фигуристах, поступающая в ISU, будут строго конфиденциальны. Все медицинские данные фигуристов будут обрабатываться как конфиденциальная личная информация», – говорится в заявлении ISU.

Чтобы перейти из женской категории в мужскую, спортсмен должен письменно заявить в ISU о том, что его гендерная идентичность – мужчина. После этого ISU выдаст сертификат, подтверждающий право участвовать в мужских соревнованиях.

Фигурист, переходящий из женской категории в мужскую, не имеет права участвовать в женских соревнованиях после начала гормональной терапии.

Для перехода из мужской категории в женскую общий уровень тестостерона должен составлять менее 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.

Выполнение этого условия может быть проконтролировано путем тестирования. В случае его несоблюдения право на участие в женских соревнованиях будет приостановлено на 12 месяцев.

Фигурист может вернуться в свою первоначальную категорию не ранее, чем через 4 года с момента своего первого соревнования после перехода.

На Играх-2021 впервые выступят трансгендеры, а в США мальчикам разрешили соревноваться с девочками (если они ощущают себя девочками)